Guadalupe Céspedes critica a aliados por votar contra reforma electoral

Guadalupe Céspedes Casas, referente de Morena, calificó como una "traición al pueblo de México" la postura de los partidos aliados que votaron en contra de la reforma electoral, la cual buscaba reducir los costos de los procesos democráticos y el financiamiento a partidos. Según Céspedes, estos representantes faltaron a la protesta de ley y al compromiso firmado en la plataforma programática registrada ante el INE, donde se estipulaba el apoyo total al plan transformador de la Cuarta Transformación.

El líder morenista señaló que este "distanciamiento" no pasará desapercibido para una ciudadanía que calificó como más analítica y politizada que en años anteriores. Advirtió que la falta de congruencia entre el discurso de campaña y las acciones legislativas generará un reclamo legítimo por parte de la militancia, quienes exigen el fin de los privilegios y de las decisiones tomadas por las cúpulas partidistas que se oponen al cambio.

Ante el próximo proceso electoral del 7 de junio en Coahuila para renovar el Congreso Local, Céspedes Casas previó un impacto directo en las urnas. Afirmó que, aunque exista una coalición formal, es muy probable que los simpatizantes dirijan su voto de forma directa hacia Morena en lugar de apoyar a los partidos coaligados que no respaldaron la reforma, buscando así castigar la falta de compromiso con los puntos programáticos del movimiento.

Finalmente, enfatizó que el pueblo coahuilense está observando de cerca el comportamiento de los "aliados entre comillas" y que la verdadera fuerza del movimiento reside en la respuesta directa de la gente. Para el líder, la votación en contra de reducir los gastos político-electorales —considerados los más caros del mundo— representa un agravio que tendrá consecuencias claras en la configuración política de la región para el periodo 2027.