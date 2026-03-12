Graduación en Monclova: directivos de educación básica reciben diplomas

Con el firme propósito de elevar los estándares de gestión en las escuelas de nivel básico, la Universidad Politécnica Monclova-Frontera fue el escenario de una significativa ceremonia de graduación. En este evento, más de 550 directivos de preescolar, primaria y secundaria recibieron los diplomas que acreditan la culminación de un diplomado de siete meses en formación y liderazgo. Esta capacitación busca dotar a los responsables de los planteles de herramientas estratégicas para optimizar el trabajo en equipo con sus docentes y mejorar la operatividad diaria de las instituciones.

Durante el acto, Hugo Iván Lozano Sánchez, subsecretario de Educación Básica, enfatizó que la figura del director es la columna vertebral del sistema educativo. Explicó que el programa no solo se centró en la administración escolar, sino en el desarrollo de habilidades humanas y de gestión de crisis, elementos fundamentales para enfrentar los retos actuales en las aulas. Con esta entrega de documentos, se cierra un ciclo de giras regionales que comenzó en Saltillo y Torreón, consolidando la profesionalización de los directivos en las regiones Centro y Norte del estado.

Esta graduación marca el egreso de la cuarta generación de este esquema de formación continua, lo que demuestra la consolidación de una política pública orientada a la excelencia magisterial. Según destacaron las autoridades presentes, el programa ha evolucionado a lo largo de los años para adaptarse a las necesidades cambiantes del sector, garantizando que quienes encabezan las escuelas cuenten con una preparación de vanguardia que impacte directamente en el aprovechamiento académico de los estudiantes.

Finalmente, el evento contó con el respaldo de figuras clave del sector educativo y sindical, entre ellos Armando Castro Murguía, rector de la UPMF, y Everardo Padrón García, secretario general de la Sección V del SNTE. Ante el éxito de esta convocatoria, la Secretaría de Educación adelantó que ya se planean futuras ediciones del diplomado, con el fin de integrar a un mayor número de docentes y asegurar que la capacitación sea un proceso permanente y no un esfuerzo aislado.