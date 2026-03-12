Carlos Villarreal convoca a nuevos bomberos en Monclova

Con el objetivo de fortalecer la capacidad de respuesta ante emergencias y seguir consolidando una ciudad segura, el Gobierno Municipal que encabeza Carlos Villarreal Pérez lanzó la convocatoria para nuevos aspirantes a la Academia de Bomberos Voluntarios Profesionales, iniciativa que forma parte del trabajo coordinado con el gobernador Manolo Jiménez para reforzar las corporaciones de protección y auxilio a la ciudadanía.

La convocatoria está dirigida a personas de entre 17 y 45 años, con escolaridad mínima de secundaria y vocación de servicio, interesadas en integrarse al proceso de formación que permitirá capacitar a nuevos elementos para la atención de emergencias, protección civil y apoyo a la comunidad.

Como requisitos para participar se solicita: copia de identificación oficial, certificado de buena salud, comprobante de estudios de secundaria, como mínimo; constancia de estudios actuales o comprobante de empleo, dos fotografías tamaño infantil y, en el caso de los hombres, cartilla del Servicio Militar Nacional liberada o en proceso.

Las y los aspirantes deberán descargar, imprimir y llenar la solicitud que podrán obtener a través del código QR de la convocatoria publicada en la página oficial del Gobierno Municipal, para posteriormente entregarla junto con la documentación correspondiente en la recepción de las oficinas de Bomberos.

La fecha límite para la entrega de documentos es el 20 de marzo de 2026, día en el que también iniciarán las clases de formación, las cuales se desarrollarán los sábados de 15:00 a 19:00 horas y los domingos de 8:00 a 16:00 horas en la Estación de Bomberos de Monclova.

El alcalde Carlos Villarreal destacó la importancia de fortalecer a las corporaciones de emergencia que diariamente protegen a la población. "Invitamos a las y los monclovenses con vocación de servicio a formar parte de esta academia. Ser bombero es una labor de compromiso, valentía y entrega por nuestra comunidad. Desde el Gobierno Municipal seguiremos impulsando acciones, en equipo con el gobernador Manolo Jiménez, para fortalecer a quienes todos los días están listos para ayudar y proteger a nuestra gente".

Con esta convocatoria, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de continuar trabajando en coordinación con el Gobierno del Estado, fortaleciendo las instituciones de seguridad y emergencia e impulsando la participación ciudadana.