Crecimiento en la creación de nuevas empresas en Coahuila

El titular del Registro Público de la Propiedad, Eduardo Harb, informó que durante el primer trimestre del año se ha registrado un incremento significativo en los trámites realizados en la dependencia, lo que refleja mayor actividad económica y formación de nuevas empresas en la región.

Detalló que en lo que va de los primeros tres meses del año, particularmente durante los primeros 15 días de marzo, se reporta un incremento del 25 % en el Sistema Integral de Gestión Registral (SIGER), donde se concentran principalmente las actas constitutivas de nuevas empresas, mientras que en el resto de los procesos registrales y trámites de libertad de gravamen se observa un aumento del 20 % en comparación con el mismo periodo del año 2025.

El funcionario explicó que este comportamiento representa un buen inicio de año para la actividad registral y económica en la región, destacando que municipios como Frontera son de los que presentan mayor movimiento en la creación de empresas y trámites relacionados con propiedades. Señaló que estos indicadores reflejan la confianza de los inversionistas en las autoridades locales y estatales, así como en el trabajo coordinado entre el gobierno estatal y los municipios.

Harb explicó que las actas constitutivas corresponden a la creación de nuevas compañías, así como a modificaciones dentro de las empresas ya existentes, como cambios de propietarios o ampliaciones en su giro comercial. En tanto, las libertades de gravamen son estudios previos que permiten verificar si una propiedad pertenece realmente a quien la vende y si no cuenta con adeudos, embargos u otras limitaciones legales antes de concretar una operación.

Asimismo, hizo un llamado a la ciudadanía a realizar todos los trámites relacionados con propiedades únicamente a través de notarías públicas, para evitar fraudes o intentos de extorsión. Aclaró que el Registro Público de la Propiedad no realiza llamadas telefónicas a domicilios para ofrecer trámites, por lo que cualquier gestión debe hacerse directamente en las oficinas o mediante un notario de confianza.

Finalmente, el titular de la dependencia recordó que durante el año pasado se registró un crecimiento considerable en la actividad, alcanzando incrementos de entre 45 y 50 % respecto al año previo, con jornadas en las que se llegaron a registrar hasta 30 nuevas empresas formadas en un solo día. Por ello, consideró que el comportamiento actual anticipa un año con importantes movimientos económicos y buenas expectativas para la región.