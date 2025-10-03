"Sí se puede": testimonio de esperanza desde el Centro Femenil en Nava

NAVA, COAH. – Paola Castillo, integrante del Centro Femenil en Nava, compartió un emotivo mensaje de gratitud y fortaleza al hablar sobre su proceso de rehabilitación, destacando que su principal motivación ha sido su familia y su fe en Dios.

"Estoy aquí porque le estoy echando ganas por mi familia, por mí, para que me vean bien más adelante. Todo se puede con Cristo, que es el que me fortalece", expresó con emoción, agradeciendo también al pastor Jesús Gaitán por brindarle la oportunidad de formar parte del programa.

Su testimonio refleja la importancia de no rendirse, incluso en momentos difíciles, y mantener viva la esperanza durante la recuperación.

"Yo sé que puedo, porque sí se puede, no es el fin del mundo. Tu familia es la que se va a sentir más orgullosa de que le estés echando ganas y no te rendiste", agregó.

El mensaje de Paola es un recordatorio poderoso del valor de la resiliencia, el apoyo espiritual y la motivación familiar en el proceso de transformación personal.