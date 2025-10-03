Aseguran marihuana tras cateo en Acuña; hay tres detenidos

CIUDAD ACUÑA, COAH. – Un operativo conjunto de la Guardia Nacional, SEDENA, Policía Estatal y Policía Municipal realizado en la colonia Vista Hermosa resultó en la detención de tres hombres y el aseguramiento de droga presuntamente relacionada con la venta de estupefacientes.

El cateo se llevó a cabo en un domicilio ubicado sobre la calle Álvaro Obregón, donde fueron capturados Efraín "N", de 49 años; Gerardo "N", de 32; y Jesús "N", de 31. Los tres fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes.

Durante la intervención, los agentes localizaron una bolsa de plástico con presunta marihuana. Esta acción se enmarca dentro de una investigación más amplia sobre la distribución de drogas en la ciudad, coordinada entre autoridades de los tres niveles de gobierno.