Denuncian vecinos de la colonia Independencia riesgo vial por autobuses estacionados
Habitantes de la colonia Independencia piden revisar la situación de los autobuses de Odel que obstruyen la visibilidad en la calle 5 de Febrero.
Resumen
¿Por qué esto es relevante?
¿Preguntas y respuestas?
NAVA, Coahuila - Habitantes de la colonia Independencia manifestaron su inconformidad por la presencia diaria de autobuses de la empresa Odel estacionados sobre la calle 5 de Febrero, donde aseguran que las unidades dificultan la visibilidad de conductores y peatones.
Inconformidad de los vecinos
Los residentes señalaron que los camiones obstruyen la vista hacia ambos lados de la vialidad, lo que complica las maniobras para incorporarse a la calle o cruzarla y genera preocupación por el riesgo de accidentes.
Ante esta situación, los vecinos solicitaron revisar las condiciones en que permanecen estacionadas las unidades y buscar una alternativa que permita mejorar la visibilidad y la seguridad de quienes transitan por el sector.
Solicitudes de los residentes
Hasta el momento, no se cuenta con una postura de la empresa Odel sobre los señalamientos.