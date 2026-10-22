Denuncian vecinos de la colonia Independencia riesgo vial por autobuses estacionados

NAVA, Coahuila - Habitantes de la colonia Independencia manifestaron su inconformidad por la presencia diaria de autobuses de la empresa Odel estacionados sobre la calle 5 de Febrero, donde aseguran que las unidades dificultan la visibilidad de conductores y peatones.

Inconformidad de los vecinos

Los residentes señalaron que los camiones obstruyen la vista hacia ambos lados de la vialidad, lo que complica las maniobras para incorporarse a la calle o cruzarla y genera preocupación por el riesgo de accidentes.

Ante esta situación, los vecinos solicitaron revisar las condiciones en que permanecen estacionadas las unidades y buscar una alternativa que permita mejorar la visibilidad y la seguridad de quienes transitan por el sector.

Solicitudes de los residentes

Hasta el momento, no se cuenta con una postura de la empresa Odel sobre los señalamientos.