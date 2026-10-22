Continúa la búsqueda de Mateo Sánchez Mauricio; catean domicilio en la zona centro

Como parte de la carpeta de investigación abierta por la no localización de Mateo Sánchez Mauricio, de 33 años de edad, las autoridades continúan con diversos actos de indagatoria para dar con su paradero, sin que hasta el momento se haya logrado ubicarlo.

Cateo en Monclova

Derivado de datos aportados por testimoniales y del monitoreo de cámaras de videovigilancia cercanas, se llevó a cabo un cateo en un domicilio de la calle Miguel Blanco, número 709, en la zona centro de Monclova, Coahuila.

El inmueble, identificado como un sitio utilizado comúnmente como refugio nocturno, era señalado por los indicios como un posible lugar donde el hombre se resguardaba.

Durante la inspección del sitio, los elementos aseguraron un par de tenis, una camisa y dos prendas de vestir, las cuales fueron reconocidas más tarde por la denunciante como propiedad de su hijo.

A pesar del hallazgo de estas pertenencias, el resultado del operativo no arrojó la ubicación de Mateo Sánchez. Las autoridades señalaron que el hombre atraviesa por una situación de adicción, factor que ha ocasionado su ausencia del domicilio.

Continuación de la búsqueda

No obstante, aclararon que esta condición no limita las indagatorias, sino que refuerza la hipótesis de que podría encontrarse refugiado en algún punto de la zona.

Las labores de búsqueda siguen su curso mediante entrevistas y la revisión de cámaras de seguridad en las inmediaciones, con el objetivo de obtener datos concretos que permitan su localización.