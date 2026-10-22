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Coahuila

Alertan por vaca suelta en calle rumbo a la colonia Santoyo

La presencia del animal en la vialidad genera preocupación por el riesgo de accidentes entre automovilistas y peatones.

Por Alberto Ibarra - 22 octubre, 2026 - 10:39 a.m.
Una vaca fue vista sin supervisión sobre la calle que conduce hacia la colonia Santoyo, en Allende.
Una vaca fue vista sin supervisión sobre la calle que conduce hacia la colonia Santoyo, en Allende.
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      ALLENDE, Coahuila - La presencia de una vaca suelta sobre la calle que conduce hacia la colonia Santoyo generó un llamado de precaución para automovilistas y peatones que transitan por este sector de Allende.

      Riesgos de accidentes por animales sueltos

      El animal fue visto desplazándose sin supervisión sobre la vialidad, situación que podría dificultar el paso de los vehículos y aumentar el riesgo de accidentes, especialmente para quienes circulan a velocidad elevada o no logran advertir su presencia con anticipación.

      Ante esta situación, se recomienda a los conductores reducir la velocidad y mantenerse atentos al circular por el área. Hasta el momento, se desconoce si el propietario del animal fue localizado o si la situación ya fue atendida.

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