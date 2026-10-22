Alertan por vaca suelta en calle rumbo a la colonia Santoyo

ALLENDE, Coahuila - La presencia de una vaca suelta sobre la calle que conduce hacia la colonia Santoyo generó un llamado de precaución para automovilistas y peatones que transitan por este sector de Allende.

Riesgos de accidentes por animales sueltos

El animal fue visto desplazándose sin supervisión sobre la vialidad, situación que podría dificultar el paso de los vehículos y aumentar el riesgo de accidentes, especialmente para quienes circulan a velocidad elevada o no logran advertir su presencia con anticipación.

Ante esta situación, se recomienda a los conductores reducir la velocidad y mantenerse atentos al circular por el área. Hasta el momento, se desconoce si el propietario del animal fue localizado o si la situación ya fue atendida.