Refuerzan capacitación de bomberos en la región Cinco Manantiales

Morelos, Coah.- En medio de las constantes emergencias que se presentan en la región de los Cinco Manantiales, cuerpos de Bomberos y Protección Civil mantienen procesos de capacitación continua para mejorar su capacidad de respuesta ante situaciones de riesgo.

De acuerdo con lo observado, los elementos reciben preparación tanto teórica como práctica en combate de incendios, rescate y primeros auxilios, con el objetivo de actuar de manera más eficiente en escenarios que requieren rapidez y precisión.

Acciones de capacitación en cuerpos de auxilio

Esta preparación no solo se limita a un municipio, ya que los cuerpos de auxilio suelen colaborar entre localidades como Nava, Allende, Zaragoza, Villa Unión y Morelos, donde el apoyo mutuo resulta clave ante incendios, accidentes y otras contingencias.

Aunque muchos de los rescatistas cuentan con años de experiencia, vecinos consideran necesario que se mantenga la actualización constante, ya que las emergencias evolucionan y exigen nuevas técnicas y herramientas para proteger la vida de las personas.

Colaboración entre localidades en emergencias

Habitantes de la región coincidieron en que contar con personal capacitado marca la diferencia en momentos críticos, por lo que ven positivo que se continúe fortaleciendo la preparación de quienes están al frente de las emergencias.