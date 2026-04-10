Feria del Bienestar fortalece la convivencia en colonias de Nava

Nava, Coah.- Entre juegos, dinámicas y actividades recreativas, se llevó a cabo la Feria del Bienestar en sectores como Camino Real, 2 de Agosto y Manantial, donde niñas, niños y adolescentes participaron en una jornada enfocada en la convivencia.

La Feria del Bienestar se llevó a cabo en sectores como Camino Real y Manantial, enfocándose en la convivencia familiar.

Durante el evento, se instalaron módulos interactivos que permitieron a las familias conocer distintas formas de prevención y cuidado, generando espacios donde la comunidad pudo integrarse y compartir en un ambiente más cercano.

Módulos interactivos en la feria ofrecieron información sobre prevención y cuidado a las familias asistentes.

Uno de los temas que más se promovió fue la importancia de evitar la violencia, especialmente dentro del entorno familiar, buscando sembrar conciencia desde edades tempranas y fortalecer la convivencia entre vecinos.

Habitantes de Nava destacan la importancia de estas actividades para recuperar espacios y fomentar la participación ciudadana.

Habitantes señalaron que este tipo de actividades ayudan a recuperar espacios y a fomentar la participación ciudadana, por lo que esperan que continúen llegando a más colonias, siendo la colonia del Valle la próxima en recibir esta jornada.