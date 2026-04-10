Llevan atención de cataratas a habitantes de Villa Unión

Villa Unión, Coah.- Habitantes del municipio accedieron a valoraciones médicas de cataratas en la ciudad de Piedras Negras, como parte de un programa impulsado a nivel estatal que busca acercar servicios de salud a quienes más lo necesitan.
Para muchos de los beneficiarios, el traslado representó una oportunidad importante, ya que por cuestiones económicas o de movilidad no habían podido recibir este tipo de atención especializada, lo que abre la posibilidad de mejorar su calidad de vida.
Importancia del programa de salud
El programa forma parte de las acciones promovidas por el gobernador Manolo Jiménez Salinas, a través del DIF Coahuila encabezado por Liliana Salinas Valdés, enfocado en apoyar a personas con problemas visuales que requieren diagnóstico y seguimiento médico.
Testimonios de beneficiarios
Ciudadanos coincidieron en la importancia de que este tipo de apoyos continúen, destacando que el servicio de transporte gratuito facilita el acceso a la salud, especialmente para quienes enfrentan mayores dificultades.