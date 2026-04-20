Capturan a presunto ladrón tras operativo de la AIC en Allende

Allende, Coah.— Elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado, Región Norte I, cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de Elías Ernesto N, de 23 años, señalado por el delito de robo de cuantía menor con calificativa, presuntamente cometido en una vivienda.

La detención se realizó durante el fin de semana en el cruce de las calles Melchor Ocampo y Portales, en la zona centro del municipio, como resultado de labores de investigación, seguimiento y localización desarrolladas por los agentes.

La detención de Elías Ernesto N se realizó en el centro de Allende durante el fin de semana.

El operativo fue coordinado por el comandante Rubén Jiménez, de la Agencia de Investigación Criminal con base en Allende, y se ejecutó sin contratiempos, lo que permitió ubicar al imputado, reflejando la efectividad del trabajo de campo y la coordinación operativa.

El operativo fue coordinado por el comandante Rubén Jiménez de la Agencia de Investigación Criminal.

El detenido fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes para el desarrollo de su proceso legal, mientras que las autoridades exhortaron a la ciudadanía a denunciar en caso de haber sido víctima de robo, destacando la importancia de la participación ciudadana para fortalecer la seguridad en la región.