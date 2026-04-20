Aseguran presunta metanfetamina en cateo en Morelos

Morelos, Coah.— Un cateo realizado la mañana de este lunes en un domicilio de la calle Venustiano Carranza dejó como saldo el aseguramiento de una sustancia con características similares a la metanfetamina, sin que hasta el momento se reporten personas detenidas.

La intervención se llevó a cabo alrededor de las 10:00 horas en el cruce con las calles Jiménez y Guillermo Prieto, donde elementos de distintas corporaciones desplegaron un operativo encabezado por el comandante Sifuentes, con la participación de agentes de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado, Región Norte II.

Acciones de la autoridad

Durante el operativo también intervinieron elementos del Mando Coordinado de Morelos y personal del Ejército Mexicano, quienes aseguraron la zona mientras se realizaba la inspección del inmueble.

En el interior de la vivienda se localizó una bolsa con una sustancia granulada de color blanco cristalino, presuntamente metanfetamina, misma que fue asegurada y puesta a disposición del Ministerio Público para su análisis pericial correspondiente, en tanto el domicilio permanece bajo resguardo.