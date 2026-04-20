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Coahuila

Fuerte choque en bulevar Poniente deja un lesionado y daños en Allende

Conductor impacta su vehículo contra camellón y poste de la CFE en la salida a Río Bravo.

Por Alberto Ibarra Riojas - 20 abril, 2026 - 03:12 p.m.
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      Allende, Coah.— Un fuerte choque se registró la tarde del domingo sobre el bulevar Poniente, en la salida a Río Bravo, dejando como saldo a un hombre lesionado y cuantiosos daños materiales.

      ¿Cómo ocurrió el accidente?

      De acuerdo con el director de Bomberos, José Raúl Garza Tron, el percance ocurrió a la altura del rancho El Abuelo, donde un vehículo tipo sedán Crown Victoria, color rojo y con placas de Coahuila, terminó impactado contra el camellón central.

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      Detalles del lesionado

      El conductor fue identificado como Cornelio Reyna Rodríguez, de 51 años de edad, con domicilio en la congregación Río Bravo, quien resultó policontundido y fue trasladado al Hospital General de esta ciudad para recibir atención médica.

      Tras el impacto, la unidad quedó severamente dañada al colisionar también contra un poste de concreto propiedad de la Comisión Federal de Electricidad, mientras que elementos de Seguridad Pública Municipal quedaron a cargo de tomar conocimiento de los hechos.

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