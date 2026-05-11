Cumplimentan orden de aprehensión por delitos sexuales contra menor en Allende

Allende, Coahuila.– Agentes de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado, Región Norte I, cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de Jesús Salvador "N", apodado "Chava", de 23 años de edad, señalado por los delitos de violación equiparada y abuso sexual agravado en perjuicio de una persona menor de 15 años.

La detención se realizó sobre la calle Miguel Hidalgo Norte, en el cruce con Portales, en la zona centro del municipio de Allende, alrededor de las 17:35 horas, como parte de las acciones encabezadas por autoridades ministeriales de la región.

Detalles de la detención

De acuerdo con la información proporcionada, la orden judicial fue ejecutada por elementos de la Fiscalía de Allende, bajo la integración de la carpeta de investigación a cargo del Ministerio Público, encabezado por la licenciada Anahí Vigil Olvera.

Política de cero tolerancia en Coahuila

Autoridades estatales reiteraron que en Coahuila se mantiene una política de cero tolerancia ante cualquier tipo de abuso contra menores, destacando que las investigaciones continúan para garantizar justicia y protección a las víctimas.