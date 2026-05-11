Informan autoridades resultado de la liberación de la Carretera 57 en Castaños

Ante el bloqueo registrado sobre la carretera federal 57, a la altura del municipio de Castaños, por parte de extrabajadores de AHMSA, así como simpatizantes de Morena y del PT, elementos de la Policía del Estado acudieron al lugar con el objetivo de privilegiar el diálogo, atender la situación y restablecer la circulación vehicular.

Las acciones implementadas por las autoridades estuvieron enfocadas en liberar la vialidad de una de las carreteras más importantes del país, con el fin de evitar afectaciones al libre tránsito de cientos de ciudadanos y transportistas que diariamente utilizan esta vía de comunicación.

Acciones de la autoridad

Durante la intervención, las autoridades entablaron comunicación con los manifestantes e hicieron el llamado para liberar la vialidad de manera pacífica; sin embargo, se obtuvo una negativa por parte de los presentes.

Posteriormente, se registró una confrontación derivada de agresiones hacia los elementos de seguridad por parte de algunos manifestantes, por lo que los oficiales actuaron conforme a los protocolos establecidos y en estricto apego a la ley, procediendo a la detención de algunas personas involucradas en los hechos.

Detalles confirmados

Finalmente, se logró la apertura de la vialidad, restableciendo la circulación y el tránsito en esta importante carretera federal. Las autoridades reiteran su compromiso de mantener el orden público, privilegiando en todo momento el diálogo, la legalidad y el respeto a los derechos de todas las partes involucradas.

Asimismo, se llevarán a cabo las diligencias correspondientes ante la instancia investigadora competente, con la finalidad de deslindar responsabilidades y determinar las acciones legales que correspondan.