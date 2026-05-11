Capturan en Allende a presunto responsable de robo de ganado en la Región Norte de Coahuila

Allende, Coahuila.– Agentes de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado, Región Norte I, ejecutaron una orden de aprehensión en contra de un hombre señalado por el delito de robo de ganado, en hechos ocurridos en la Región Norte de Coahuila.

El detenido fue identificado como Juan José "N", de 52 años de edad y residente del Rancho San José, ubicado en el municipio de Villa Unión.

Detalles de la aprehensión

De acuerdo con el informe oficial, el mandamiento judicial había sido emitido el pasado 7 de mayo de 2026 y fue cumplimentado en el cruce de las calles Melchor Ocampo y Portales, en la zona centro de Allende.

Proceso judicial

Las autoridades informaron que el hombre quedó a disposición de la instancia correspondiente, donde se determinará su situación legal conforme avance el proceso judicial.