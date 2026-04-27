Aparatoso choque involucra tres vehículos en cruce de Allende

Allende, Coah.— Un aparatoso accidente automovilístico registrado durante la madrugada del domingo en el cruce de las calles Manuel Acuña y Abasolo dejó como saldo daños materiales y la movilización de cuerpos de emergencia.

De acuerdo con el reporte de Bomberos, en el percance estuvieron involucrados tres vehículos, entre ellos un Jeep color azul marino con placas de Coahuila y un Chevrolet Malibu color rojo que se encontraba estacionado, mientras que el presunto responsable se negó a proporcionar datos de su unidad.

Detalles del accidente en Allende Coahuila

En el lugar fueron atendidas Alieidi Amaya Contreras, de 31 años de edad y con domicilio en Villa Unión, así como una menor identificada como Keidi "N", de 3 años, quien presentó crisis nerviosa; ambas sin lesiones de gravedad.

Atención médica a las víctimas del accidente

Paramédicos descartaron la necesidad de traslado hospitalario, en tanto que elementos de Seguridad Pública Municipal quedaron a cargo del sitio para realizar el deslinde de responsabilidades correspondientes.