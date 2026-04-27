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Coahuila

Aparatoso choque involucra tres vehículos en cruce de Allende

Tres vehículos involucrados; mujer y menor resultan con crisis nerviosa.

Por Alberto Ibarra Riojas - 27 abril, 2026 - 02:56 p.m.
Aparatoso choque involucra tres vehículos en cruce de Allende
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      Allende, Coah.— Un aparatoso accidente automovilístico registrado durante la madrugada del domingo en el cruce de las calles Manuel Acuña y Abasolo dejó como saldo daños materiales y la movilización de cuerpos de emergencia.

      De acuerdo con el reporte de Bomberos, en el percance estuvieron involucrados tres vehículos, entre ellos un Jeep color azul marino con placas de Coahuila y un Chevrolet Malibu color rojo que se encontraba estacionado, mientras que el presunto responsable se negó a proporcionar datos de su unidad.

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      Detalles del accidente en Allende Coahuila

      En el lugar fueron atendidas Alieidi Amaya Contreras, de 31 años de edad y con domicilio en Villa Unión, así como una menor identificada como Keidi "N", de 3 años, quien presentó crisis nerviosa; ambas sin lesiones de gravedad.

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      Atención médica a las víctimas del accidente

      Paramédicos descartaron la necesidad de traslado hospitalario, en tanto que elementos de Seguridad Pública Municipal quedaron a cargo del sitio para realizar el deslinde de responsabilidades correspondientes.

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