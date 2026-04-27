Fortalece Laura Jiménez Infraestructura educativa

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- El Gobierno Municipal de Múzquiz, encabezado por la alcaldesa Laura Patricia Jiménez Gutiérrez, realizó la rehabilitación del techo malla sombra en la Escuela Primaria "Club de Leones No. 1", ubicada en esta ciudad, como parte de las acciones para mejorar la infraestructura educativa.

La rehabilitación del techo malla sombra en la escuela Club de Leones No. 1 beneficia a los alumnos.

La obra realizada con recursos del Fondo de Infraestructura Social tiene un costo superior a los 350 mil pesos que, incluye el retiro de la malla en mal estado, limpieza del área, suministro e instalación de 695 metros cuadrados de nueva malla con protección contra rayos UV y aplicación de pintura anticorrosiva en la estructura metálica, la durabilidad estimada es de 15 años.

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Con esta mejora, las y los alumnos podrán contar con un espacio digno y seguro para actividades cívicas, deportivas y recreativas, atendiendo así una solicitud planteada por la comunidad escolar del plantel.

La obra, con un costo superior a 350 mil pesos, incluye instalación de nueva malla y pintura anticorrosiva.

En el evento estuvieron presentes autoridades educativas como la supervisora de la Zona Escolar 302, profesora Ana María Flores Orozco, la directora Tomasita Idalid Abraham Rodríguez, integrantes de la mesa directiva, funcionarios municipales y padres de familia, quienes agradecieron el apoyo brindado.

Autoridades educativas y padres de familia agradecen el apoyo del Gobierno Municipal en la mejora escolar.

El Gobierno Municipal reafirmó su compromiso de seguir trabajando en coordinación con las instituciones educativas para fortalecer la infraestructura escolar en todo el municipio y contribuir al bienestar y desarrollo de la niñez.