Carla García Chávez destaca en el San Antonio Marathon y pone en alto a Zaragoza

ZARAGOZA, COAH.– La atleta zaragocense Carla García Chávez brilló en el San Antonio Marathon, realizado en San Antonio, Texas, donde representó con orgullo a su comunidad. Habitantes del municipio celebraron su participación y reconocieron el esfuerzo que la llevó a competir en esta exigente justa internacional.

Vecinos señalaron que su constancia y disciplina son ejemplo para niños y jóvenes que buscan abrirse camino en el deporte. Destacaron que logros como éste demuestran que en Zaragoza también surgen talentos capaces de competir al más alto nivel.

La comunidad agradeció la inspiración que Carla brinda con su desempeño y el impulso positivo que genera en la promoción del deporte. Su participación reafirmó que la pasión y la dedicación pueden poner en alto el nombre de cualquier localidad, sin importar su tamaño.