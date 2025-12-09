Familia de Guillermo Iglesias continúa lucha por justicia en Pasta de Conchos

VILLA DE SAN JUAN DE SABINAS, COAH.- El ingeniero Guillermo Elías Iglesias López, hijo del minero Guillermo Iglesias (+) recientemente recuperado durante las labores de rescate en Pasta de Conchos, expresó su compromiso con la causa que une a decenas de familias desde hace casi dos décadas.

Aunque ya tuvo la fortuna de recibir los restos de su padre, continúa asistiendo a las reuniones informativas, convencido de que la lucha no termina hasta que todos los cuerpos sean recuperados.

"Los restos mortuorios de mi padre ya fueron rescatados, estoy feliz por ello", declaró. Pero también hay que estar aquí apoyando al 100 por ciento a los deudos y más que nada a los mineros, porque el rescate es recuperarlos y también cuidar de los rescatistas", abundó.

Iglesias López enfatizó que las viudas y familiares han hecho múltiples recomendaciones a la Secretaría del Trabajo para garantizar condiciones seguras que protejan la vida de los trabajadores que participan en las labores del rescate.

Añadió que, el Secretario del Trabajo Marath Bolaños, informó que, aunque la Presidenta de la República no pudo asistir este año al informe de avances, se contempla su visita el próximo 19 de febrero, fecha en que se conmemorará el vigésimo aniversario del lamentable accidente.

La presencia presidencial busca dar seguimiento al compromiso con las familias y visibilizar los esfuerzos realizados.

Para preparar dicho evento, se ha propuesto una reunión entre familiares con el fin de coordinar su participación en la ceremonia conmemorativa. La intención es que esta ocasión sirva no solo para honrar a los mineros caídos, sino también para reforzar la exigencia de justicia y seguridad laboral en el sector minero.

En cuanto al avance técnico del rescate, Iglesias López detalló que actualmente se trabaja en la intercomunicación de las lumbreras de ventilación, lo cual permitirá establecer un circuito de aire hacia las zonas aún inaccesibles.

Asimismo, se contempla la formación de una comisión que defina los lineamientos y logística de la visita presidencial, asegurando que las voces de los familiares sean escuchadas y respetadas.