Coahuila

Boxeadores de la Delegación Venustiano Carranza muestran disciplina y talento en Piedras Negras.

Por Alberto Ibarra Riojas - 09 diciembre, 2025 - 06:09 p.m.
Jesús Medina y Kevin Reyes destacan en Promesas del Norte y se coronan campeones

NAVA, COAH.– Los peleadores Jesús Medina y Kevin Reyes obtuvieron el primer lugar en el evento Promesas del Norte, realizado en Piedras Negras. Ambos mostraron disciplina, entrega y un alto nivel competitivo, consolidándose como talentos emergentes dentro del boxeo regional.

Desempeño destacado en el ring

Integrantes de la Delegación Venustiano Carranza, los jóvenes deportistas demostraron carácter y determinación sobre el ring. Su desempeño fue reconocido por entrenadores y asistentes, quienes resaltaron la calidad y fortaleza mostrada durante sus combates.

Reconocimiento y apoyo a los boxeadores

Medina y Reyes fueron felicitados por su dedicación y por mantener en alto el nombre de su delegación. Instructores y compañeros de entrenamiento los alentaron a continuar con su preparación y a seguir trabajando con el mismo espíritu que los distingue.

