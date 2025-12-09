Jesús Medina y Kevin Reyes destacan en Promesas del Norte y se coronan campeones

NAVA, COAH.– Los peleadores Jesús Medina y Kevin Reyes obtuvieron el primer lugar en el evento Promesas del Norte, realizado en Piedras Negras. Ambos mostraron disciplina, entrega y un alto nivel competitivo, consolidándose como talentos emergentes dentro del boxeo regional.

Desempeño destacado en el ring

Integrantes de la Delegación Venustiano Carranza, los jóvenes deportistas demostraron carácter y determinación sobre el ring. Su desempeño fue reconocido por entrenadores y asistentes, quienes resaltaron la calidad y fortaleza mostrada durante sus combates.

Reconocimiento y apoyo a los boxeadores

Medina y Reyes fueron felicitados por su dedicación y por mantener en alto el nombre de su delegación. Instructores y compañeros de entrenamiento los alentaron a continuar con su preparación y a seguir trabajando con el mismo espíritu que los distingue.