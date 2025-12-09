AHMSA debe pagar 65 millones a Armando Ferriz en Monclova

Monclova, Coahuila. — Un tribunal federal dictó sentencia en contra de AHMSA, al ordenar el pago de 65 millones 425 mil 039 pesos con 61 centavos a favor de Armando Jorge Ferriz Domínguez, exdirector de la siderúrgica, como resultado de una demanda laboral por incumplimiento en las prestaciones pactadas tras la terminación de su relación laboral.

El fallo, fechado el 1 de agosto de 2025, condena a la empresa a liquidar la totalidad de las prestaciones convenidas en el acuerdo de separación firmado el 29 de septiembre de 2023, monto que fue reconocido oficialmente como crédito laboral dentro del procedimiento legal que enfrenta la empresa.

Como parte de la resolución, el tribunal ordenó girar oficio al Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles, con sede en la Ciudad de México, encargado del Concurso Mercantil 19/2023 que se sigue contra AHMSA, para que la sentencia sea integrada al expediente principal del proceso.

Asimismo, se instruyó notificar al síndico encargado del concurso mercantil para que considere el crédito del exdirectivo en los efectos legales correspondientes dentro del procedimiento de quiebra de la acerera.

Este fallo subraya la compleja situación financiera y legal que enfrenta AHMSA, que continúa acumulando resoluciones judiciales en materia laboral mientras permanece detenida su reactivación operativa, afectando a cientos de trabajadores de la región centro de Coahuila.