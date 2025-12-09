PRI retira toneladas de cacharros en colonia Las Granjas

ALLENDE, COAH.– El Comité Municipal del PRI realizó una jornada de descacharrización en la colonia Las Granjas, donde fueron retiradas varias toneladas de llantas, muebles y electrodomésticos. Habitantes se dijeron satisfechos al recibir el apoyo directamente en sus calles, sin condicionamientos ni relación con tiempos electorales.

De acuerdo con la dirigencia local, encabezada por el Ing. Luis Reynaldo Tapia Valadez, estas acciones forman parte de un programa permanente que busca mejorar la salud pública y la imagen urbana. Señalaron que el partido mantiene un contacto constante con la comunidad para atender necesidades prioritarias.

Acciones del PRI en Allende

El PRI adelantó que continuará recorriendo las diferentes colonias del municipio para impulsar entornos más limpios y seguros. La estructura local aseguró que su compromiso es trabajar de forma directa con la ciudadanía y reforzar las oportunidades para todas las familias de Allende.