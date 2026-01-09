Carmen de León Medellín establece acuerdos para el trabajo en Cinco Manantiales en 2026

Cinco Manantiales, Coah.– Carmen de León Medellín informó que se llevó a cabo una reunión con los coordinadores de la región de los Cinco Manantiales, en la que se establecieron acuerdos y lineamientos para la forma de trabajo que se desarrollará durante el año 2026 dentro del programa Mejora Coahuila.

Detalles confirmados

Durante el encuentro, se definió que las obras darán inicio a partir del mes de marzo, manteniendo una dinámica de trabajo constante en territorio, con presencia directa en las comunidades y atención cercana a la población de los municipios que integran la región.

De León Medellín destacó que esta estrategia responde a la indicación del Gobernador Manolo Jiménez y del coordinador general Gabriel Elizondo, quienes han instruido a trabajar de manera conjunta y coordinada para fortalecer las acciones y programas en beneficio de la ciudadanía.

Acciones de la autoridad

Finalmente, la funcionaria agradeció el respaldo recibido y exhortó a la población a acudir a las oficinas de Mejora Coahuila en los Cinco Manantiales, señalando que los coordinadores municipales ya cuentan con instrucciones claras sobre cómo se estará trabajando directamente con la gente.