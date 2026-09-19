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Coahuila

¡Noche de neón y botas! Nava se llena de energía con la Carrera Vaquera

Corredores y familias disfrutaron de una jornada deportiva con música, baile, rifas y un ambiente al estilo del Viejo Oeste.

Por Alberto Ibarra Riojas - 19 septiembre, 2026 - 12:15 p.m.
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      NAVA, COAH.- Con un ambiente lleno de color, música y temática vaquera, se llevó a cabo la Carrera Vaquera Neón, actividad que reunió a corredores para disfrutar de una noche diferente en Nava.

      Las actividades comenzaron desde temprana hora con el registro y la entrega de números a los participantes. Por la tarde, la Plaza Principal recibió a los corredores que acudieron para completar su registro y participar en las dinámicas previas al arranque.

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      Detalles de la carrera

      Antes de iniciar la competencia se realizó un calentamiento para preparar a los participantes, quienes comenzaron el recorrido a las 8:00 de la noche. Muchos de ellos portaron accesorios y vestimenta alusiva al estilo vaquero y al concepto neón.

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      Además de la carrera, los asistentes disfrutaron de baile, hidratación, rifas y diversas sorpresas, convirtiendo la jornada en un espacio de convivencia para quienes participaron en esta actividad deportiva.

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      Impacto en la comunidad

      La Carrera Vaquera Neón permitió a los corredores disfrutar del ejercicio en un ambiente festivo, reuniendo a familias y participantes que se sumaron a esta propuesta realizada en horario nocturno.

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