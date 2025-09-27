Contactanos

Coahuila

Voraz incendio consume casa habitación en la colonia Nueva Frontera de Allende

Incendio nocturno en Allende deja casa completamente consumida por las llamas.

Alberto Ibarra Riojas
Por Alberto Ibarra Riojas - 27 septiembre, 2025 - 10:33 a.m.
Voraz incendio consume casa habitación en la colonia Nueva Frontera de Allende

ALLENDE, COAH. – Un devastador incendio se registró la madrugada de este viernes en un domicilio ubicado en la colonia Nueva Frontera, movilizando de inmediato a unidades del Cuerpo de Bomberos de Allende, bajo el mando del director José Raúl Garza Tron.

El siniestro ocurrió en una vivienda situada frente a la carretera federal 57. Afortunadamente, los moradores no se encontraban en el lugar, por lo que no se reportaron personas lesionadas.

Placeholder

Gracias a la rápida respuesta de los bomberos, el fuego fue controlado, aunque el inmueble quedó completamente consumido por las llamas.

Hasta el momento, no se ha dado a conocer la identidad del propietario o propietarios de la vivienda, ni se han determinado las causas del incendio. Autoridades locales mantienen vigilancia en la zona para prevenir riesgos adicionales.

  • Voraz incendio consume casa habitación en la colonia Nueva Frontera de Allende

  • Voraz incendio consume casa habitación en la colonia Nueva Frontera de Allende

  • Voraz incendio consume casa habitación en la colonia Nueva Frontera de Allende
  • Voraz incendio consume casa habitación en la colonia Nueva Frontera de Allende
Únete a nuestro canalArtículos Relacionados