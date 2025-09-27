Voraz incendio consume casa habitación en la colonia Nueva Frontera de Allende

ALLENDE, COAH. – Un devastador incendio se registró la madrugada de este viernes en un domicilio ubicado en la colonia Nueva Frontera, movilizando de inmediato a unidades del Cuerpo de Bomberos de Allende, bajo el mando del director José Raúl Garza Tron.

El siniestro ocurrió en una vivienda situada frente a la carretera federal 57. Afortunadamente, los moradores no se encontraban en el lugar, por lo que no se reportaron personas lesionadas.

Gracias a la rápida respuesta de los bomberos, el fuego fue controlado, aunque el inmueble quedó completamente consumido por las llamas.

Hasta el momento, no se ha dado a conocer la identidad del propietario o propietarios de la vivienda, ni se han determinado las causas del incendio. Autoridades locales mantienen vigilancia en la zona para prevenir riesgos adicionales.