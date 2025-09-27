Orgullo de Villa Unión: Alejandra Guerrero es convocada a la Selección de Softbol de Coahuila

VILLA UNIÓN, COAH. – Con gran orgullo, vecinos y compañeros celebran la convocatoria de Alejandra Guerrero Gloria a la Selección de Softbol de Coahuila, donde representará al estado en el 26° Campeonato Nacional de Softbol en las categorías Máster, Súper Máster, Mayores y Decanas, rama femenil. El torneo se lleva a cabo del 25 al 28 de septiembre en Monclova, Coahuila.

El logro de Alejandra es resultado de su esfuerzo, disciplina y pasión por el deporte, cualidades que la han llevado a sobresalir y convertirse en un ejemplo para otras jóvenes de su comunidad. Amigos y familiares destacaron su constancia en cada entrenamiento y torneo.

La comunidad de Villa Unión se ha volcado en muestras de apoyo y felicitaciones, reconociendo el talento de Alejandra y celebrando esta oportunidad de representar a Coahuila a nivel nacional. La emoción y el orgullo local acompañan a la atleta en esta nueva etapa de su carrera deportiva.