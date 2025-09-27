Falla eléctrica desata apagón masivo en Yucatán, Campeche y Quintana Roo

MÉRIDA, YUCATÁN – Una falla en una línea de transmisión provocó un apagón masivo que interrumpió el servicio eléctrico en los estados de Yucatán, Campeche y Quintana Roo. El corte de luz, que se registró aproximadamente a las 15:00 horas, afectó a miles de habitantes y a la infraestructura urbana de la Península, incluyendo los principales centros turísticos.

La presidenta Claudia Sheinbaum informó sobre el incidente a través de sus redes sociales, asegurando que las centrales de generación eléctrica no sufrieron daños y que el problema se originó en una línea de transmisión. La mandataria federal comunicó que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ya se encontraba trabajando en coordinación con el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) para restablecer el servicio a la brevedad.

Caos en ciudades y afectación al servicio de telefonía

El apagón en la Península de Yucatán causó estragos inmediatos en las ciudades principales. En Cancún, Quintana Roo, se reportó la suspensión total del servicio en varias zonas, dejando a avenidas clave sin semáforos. Las áreas más afectadas incluyeron la Supermanzana 102, la 211, la zona de Nichupté y sectores cercanos a la Plaza Kukulkán.

Además del colapso de la red eléctrica, se reportaron fallas en el servicio de telefonía móvil, especialmente en la red de Telcel, en ciudades como Playa del Carmen, Tulum, Isla Mujeres y Chetumal. De igual forma, habitantes de la capital de Campeche y diversas colonias en Mérida reportaron la interrupción del suministro.

La falla eléctrica en el sureste pone de manifiesto la vulnerabilidad de la red de transmisión en la región. El personal especializado de la CFE y CENACE ha continuado sus labores, mientras se espera el restablecimiento total del servicio en los tres estados. El incidente se convirtió en una alerta inmediata para la población y las autoridades locales.