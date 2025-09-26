Inversionistas visitan AHMSA en Monclova en busca de oportunidades

La situación de Altos Hornos de México (AHMSA) sigue siendo un tema crucial para los monclovenses. Este viernes, se confirmó que tres empresas realizarán visitas al interior de la siderúrgica como parte del proceso de búsqueda de inversionistas.

Hervey Valenzuela, trabajador de la planta que permanece en el acceso de la puerta tres, informó que ya está programada la presencia de los posibles compradores, aunque hasta el momento no se han revelado sus nombres. Explicó que esta medida obedece a la intención de evitar que se retiren del proceso antes de concretar avances.

"Sí tenemos esperanza, pero también somos realistas. Hace dos años, en estas mismas fechas, vinieron los inversionistas chinos y no nos dieron certeza. Ahora parece diferente; al menos se llevaron buenas referencias de la empresa y eso nos da confianza", señaló el obrero.

La visita de los inversionistas representa un momento clave para la región, pues miles de familias dependen directa e indirectamente del funcionamiento de AHMSA. Para Monclova, el futuro de la siderúrgica no solo significa empleo, sino también estabilidad económica y social.