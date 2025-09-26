Presentan eventos estelares de la Feria Monclova 2025

Anuncian cuatro días de cobro en la Feria Monclova; el alcalde Carlos Villarreal Pérez, acompañado de la secretaria de Turismo, Cristina Amezcua, presentó en rueda de prensa los eventos estelares y actividades de la Feria de Monclova 2025, que se desarrollará del 2 al 19 de octubre.

Los cuatro días con cobro especial serán; 3 de octubre, La Parranda tendrá un acceso general de 300 pesos; el 10 de octubre, Edén Muñoz con un costo de 350 pesos; el 12 de octubre, Los Rieleros del Norte con entrada de 150 pesos; y el 16 de octubre, La Maquinaria Norteña, con costo general de 150 pesos. En todas las fechas, el área VIP tendrá un precio mayor.

En apoyo a las familias, se aclaró que los niños de 1.20 metros de estatura hacia abajo ingresarán gratis, mientras que los mayores a esa medida deberán pagar boleto.

Las festividades iniciarán el jueves 2 de octubre con la coronación de la reina de la Feria, certamen en el que participaron 12 candidatas, quienes serán presentadas oficialmente el próximo lunes.

Villarreal Pérez destacó que la feria contará con innovaciones y mejoras para el disfrute de toda la ciudadanía.

Además, adelantó que el lunes se darán a conocer los operativos de seguridad, movilidad y transporte, con la instalación de rutas especiales desde distintos puntos de la ciudad para facilitar el traslado de los asistentes.

Por su parte, la secretaria de Turismo, Cristina Amezcua, invitó a los ciudadanos a sumarse a esta fiesta que —dijo— ha trascendido en todo el estado de Coahuila, al tiempo que reconoció la labor del alcalde por trabajar en coordinación con el Gobierno del Estado.

"Quienes vengan de fuera pueden estar seguros de que encontrarán un estado seguro, con todas las garantías para disfrutar de la feria", afirmó.

Con este anuncio, la Feria de Monclova se perfila como uno de los eventos más esperados de la región, reafirmando su carácter de tradición, innovación y convivencia familiar.