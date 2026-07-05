Reclaman vecinos apagones a CFE

Frontera, Coah.- Habitantes de la colonia Occidental denunciaron una nueva falla en el suministro de energía eléctrica que los dejó sin servicio desde la madrugada del domingo, sin que personal de la CFE atendiera de manera efectiva el reporte, por lo que exigieron una solución definitiva al problema. Tras los reportes que se han hecho ante comisión, se indicó que el problema se debe a las fallas en el cableado, el cual es insuficiente ante la demanda de energía que se tiene en la actualidad.

La falta de electricidad ocasionó molestias a decenas de familias, principalmente por las altas temperaturas que se registran en la región Centro, al impedir el funcionamiento de ventiladores y equipos de aire acondicionado. Además, los habitantes reportaron afectaciones en los alimentos, debido al tiempo que permanecieron sin energía eléctrica, lo que generó pérdidas económicas para algunas familias.

Los colonos señalaron que las interrupciones en el suministro son constantes en la colonia Occidental y afirmaron que la problemática se ha repetido en diversas ocasiones, sin que exista una solución de fondo por parte de la CFE. Ante esta situación, hicieron un llamado a la empresa para que realice una revisión de la infraestructura y sustituya el cableado o equipos que presenten fallas, con el fin de evitar que los apagones continúen afectando a las familias.