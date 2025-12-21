Refuerza Alcalde infraestructura

Monclova, Coah.- El Gobierno Municipal que encabeza el alcalde Carlos Villarreal, en coordinación con el gobernador Manolo Jiménez, continúa avanzando con obras estratégicas del Plan de Inversión Prendamos Monclova, que en esta etapa ascienden a una inversión superior a 7 millones de pesos.

Estas acciones están orientadas a mejorar la movilidad, los espacios públicos, el deporte y los servicios básicos en distintos sectores de la ciudad. Durante la semana se realizaron arranques, entregas y supervisiones de obra, entre ellas:

• Arranque de pavimentación de la Calle del Campanario, en la colonia El Campanario, entre las calles Apóstol Pedro y Apóstol Santiago Mayor.

• Arranque de pavimentación hidráulica de la Calle San Marcos, en la colonia Óscar Flores Tapia, entre las calles Isabel Amalia y Dalia.

• Entrega de la rehabilitación de la plaza de la colonia Buenos Aires, ubicada en la calle Jacinto Sánchez, entre Juan Castro y Daniel Ríos.

• Supervisión de la remodelación de la Ciudad Deportiva Nora Leticia Rocha, espacio clave para la activación física y la convivencia familiar.

• Supervisión de trabajos de drenaje en la Calle Phoenix, en la colonia Lomas de San Miguel, entre Senda de Enlace Sur y Azteca.

Acciones de la autoridad

Las obras del Plan Prendamos Monclova forman parte de una estrategia integral para mejorar la competitividad de la ciudad, modernizar la infraestructura urbana y atender necesidades prioritarias de las colonias, fortaleciendo la movilidad, los espacios comunitarios y la prestación de servicios.

El alcalde Carlos Villarreal destacó que la coordinación con el Gobierno del Estado permite cumplir compromisos con la ciudadanía:

“En unidad con el gobernador Manolo Jiménez, seguimos impulsando obras que generan desarrollo y mejores condiciones para las familias monclovenses”, señaló.

Detalles confirmados

El Gobierno Municipal reafirma su compromiso de continuar trabajando en equipo con el Gobierno del Estado para impulsar proyectos que fortalezcan el desarrollo de Monclova.