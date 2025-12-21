La colonia Jardines fue sede de la décima octava edición del evento solidario.

VILLA DE AGUJITA, COAH.- En su décima octava edición, el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Coahuila (CECyTEC) plantel Villa de Agujita organizó una posada comunitaria en la colonia Jardines, sector Las Lomas, donde se entregaron más de 300 regalos y apoyos a familias en situación vulnerable. La actividad, encabezada por alumnos y respaldada por docentes y directivos, se convirtió en un espacio de convivencia y solidaridad en vísperas de Navidad.

El director de la institución, Mario Gutiérrez Martínez, resaltó la participación activa de los estudiantes, quienes asumieron la responsabilidad de coordinar la logística del evento. Además, agradeció el respaldo del personal docente y administrativo, que colaboró con insumos para la merienda y la tradicional quebrada de piñatas, fortaleciendo así el espíritu de unión dentro de la comunidad escolar.

La participación de los estudiantes

Durante la colecta 2025, los jóvenes lograron reunir juguetes y obsequios para los niños de la colonia, mientras que los maestros aportaron alimentos y bebidas que fueron compartidos con los asistentes. La posada incluyó juegos, música y la presencia de botargas alusivas a la temporada, lo que permitió a los pequeños disfrutar de un ambiente festivo y llevarse recuerdos fotográficos de la celebración.

Apoyo integral a las familias

La iniciativa no se limitó a los menores, pues también se entregaron prendas de vestir y calzado en buen estado a los padres de familia, cumpliendo con el objetivo de brindar una atención integral a las familias beneficiadas. De esta manera, la posada se consolidó como un evento incluyente que busca atender diversas necesidades en la comunidad.

Finalmente, Gutiérrez Martínez reconoció la confianza de los colonos y destacó que, a lo largo de 18 años, esta labor altruista ha fomentado valores de empatía, amor y solidaridad entre los estudiantes. Cada edición reafirma el compromiso del plantel con la sociedad, demostrando que la educación también se construye desde la responsabilidad social y el servicio comunitario.