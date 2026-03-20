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Coahuila

Hartazgo por calles en mal estado en Zaragoza; ciudadano tapa bache por su cuenta

Vecinos denuncian abandono en vialidades y exigen atención urgente ante daños a vehículos.

Por Alberto Ibarra Riojas - 20 marzo, 2026 - 03:44 p.m.
Hartazgo por calles en mal estado en Zaragoza; ciudadano tapa bache por su cuenta
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      ZARAGOZA, COAH.- El deterioro de las calles en el municipio continúa generando inconformidad entre habitantes, quienes señalan que la falta de mantenimiento ha provocado un creciente hartazgo en la comunidad.

      La molestia aumentó luego de que un ciudadano fuera captado mientras tapaba un bache por su cuenta, utilizando tierra que él mismo transportó en su camioneta, ante la falta de atención a este problema que, aseguran, lleva tiempo sin resolverse.

      La falta de atención a los baches

      De acuerdo con vecinos del sector, el desperfecto ya había ocasionado daños a vehículos, sin que hasta el momento se atendiera la situación, lo que refleja, dicen, el abandono en el que se encuentran diversas vialidades.

      Urgente mejora en las calles

      Ante este panorama, habitantes reiteran la urgencia de mejorar las condiciones de las calles, ya que el mal estado no solo afecta la movilidad, sino también la seguridad y la economía de las familias.

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