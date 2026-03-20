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Coahuila

Talento y creatividad destacan en la "Batalla de Barbería" en Morelos

La Batalla de Barbería New Barber se llevó a cabo con gran participación de jóvenes y profesionales del corte de cabello.

Por Alberto Ibarra Riojas - 20 marzo, 2026 - 03:53 p.m.
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      MORELOS, COAH.- Con gran entusiasmo y participación, se llevó a cabo la Batalla de Barbería New Barber, un evento que reunió a jóvenes y profesionales del corte de cabello, quienes mostraron su talento, creatividad y dedicación en cada una de sus presentaciones.

      ¿Qué se vivió en la Batalla de Barbería?

      La actividad se convirtió en un espacio de aprendizaje e intercambio de experiencias, donde los participantes tuvieron la oportunidad de perfeccionar sus técnicas, conocer nuevas tendencias y fortalecer sus habilidades dentro de este oficio.

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      Durante la jornada, instructores y jueces invitados compartieron sus conocimientos y brindaron retroalimentación a los concursantes, además de realizar un seminario al cierre que enriqueció la experiencia de quienes asistieron.

      Impacto en el crecimiento personal

      Este tipo de encuentros continúa posicionándose como una plataforma para el crecimiento personal y el impulso al emprendimiento, al ofrecer herramientas y motivación para quienes buscan desarrollarse en el ámbito de la barbería.

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