Emoción y tradición marcaron los Juegos de Jaripeo por el 95 aniversario del ejido Morelos

MORELOS, COAH.– Luego de la multitudinaria cabalgata con la que se conmemoró el 95 aniversario del ejido Morelos, las celebraciones continuaron con los tradicionales Juegos de Jaripeo, donde jinetes y participantes ofrecieron un espectáculo lleno de habilidad, destreza y emoción.

La Carrera de Barriles en Morelos

Uno de los eventos más esperados fue la Carrera de Barriles, competencia que reunió a participantes de la región y fue seguida por decenas de familias, quienes disfrutaron de una tarde marcada por las tradiciones del campo.

En la competencia, Salma Valdéz obtuvo el primer lugar, seguida por Alejandro de la Cruz en la segunda posición, mientras que Ema Flores se quedó con el tercer lugar, tras demostrar su destreza en la pista.

Celebraciones del 95 aniversario del ejido

Las actividades formaron parte de los festejos por el 95 aniversario del ejido, una celebración que año con año reúne a habitantes y visitantes para preservar las costumbres, fortalecer la convivencia y mantener vivas las tradiciones que distinguen a esta comunidad.