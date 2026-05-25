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Coahuila

Celebran Día del Estudiante con alegre Bicicletón en Nava

Estudiantes y familias participaron en una jornada de convivencia, creatividad y compañerismo, donde premiaron a la bicicleta más original.

Por Alberto Ibarra Riojas - 25 mayo, 2026 - 02:17 p.m.
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      Nava, Coah.- En un ambiente de alegría y convivencia, estudiantes y familias participaron en el Bicicletón organizado con motivo del Día del Estudiante, actividad en la que se promovió la integración y la creatividad entre los asistentes.

      Durante el recorrido, la directora de Educación, Lic. Sonia Pérez, acompañó a integrantes de Misión Cultural y a los jóvenes participantes, quienes decoraron sus bicicletas para formar parte de las dinámicas y concursos preparados para la celebración.

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      Actividades del Bicicletón

      Como parte del evento, se realizó la premiación a la bicicleta más creativa, reconociendo el entusiasmo y la originalidad de las y los estudiantes que participaron en esta actividad recreativa realizada en el municipio.

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      Importancia de la convivencia

      Los organizadores agradecieron la participación de la comunidad y destacaron la importancia de continuar impulsando espacios de convivencia sana para la juventud, fortaleciendo la participación ciudadana y el compañerismo entre estudiantes.

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