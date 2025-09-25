Programa Level Up Coahuila fortalece enseñanza del inglés en escuelas de Coahuila

El Coordinador de Normales en Coahuila, Rubén Barragán Páramo, destacó la importancia del programa "Level Up Coahuila", implementado por el Gobierno Estatal, para fortalecer la enseñanza del idioma inglés en las escuelas de educación básica.

Barragán Páramo señaló que la Normal de Monclova ya cuenta con la licenciatura en enseñanza del idioma inglés y que, actualmente, se han formado dos generaciones de docentes. "Este programa garantiza a futuro un mayor número de plazas para profesores de inglés en las normales del estado", afirmó.

El coordinador adelantó que, a partir de febrero, se ofertará la maestría en enseñanza del inglés en la Normal de Monclova, la Normal Superior de Saltillo y la Escuela Normal de Torreón. "La finalidad es que todas las escuelas cuenten con al menos un maestro capacitado en inglés", explicó.

En este sentido, Barragán Páramo señaló que la política educativa actual busca que el programa de inglés se generalice en todas las escuelas de educación básica, enfrentando el déficit de docentes que actualmente afecta al 50 por ciento de las instituciones.

Respecto a la disponibilidad de espacios en las escuelas públicas, el coordinador aclaró que, aunque existen municipios con escuelas saturadas, como Castaños, en general hay espacios suficientes. "Es un proceso natural que algunos alumnos se trasladen a otras localidades, generalmente por la ubicación de los centros de trabajo de los padres", detalló.

Con la implementación de "Level Up Coahuila", las autoridades buscan no solo cubrir la demanda de maestros, sino también garantizar que los estudiantes de todo el estado tengan acceso a la enseñanza del inglés de manera equitativa y de calidad.