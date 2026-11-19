ALLENDE, Coahuila - Una vivienda abandonada de la zona centro de Allende fue consumida por un incendio registrado durante la madrugada de este jueves, lo que movilizó a elementos de Bomberos y Protección Civil.

Detalles del incendio

El siniestro fue reportado alrededor de las 4:56 de la mañana en un domicilio ubicado en el cruce de las calles Cuauhtémoc y Juan Antonio de la Fuente. A su llegada, los cuerpos de emergencia encontraron el inmueble envuelto en llamas y comenzaron las maniobras para evitar que el fuego alcanzara otras propiedades.

Para controlar el incendio se utilizaron dos líneas de ataque y aproximadamente 4 mil litros de agua. Una vez extinguido el fuego, los elementos realizaron labores de enfriamiento y remoción de escombros para descartar posibles puntos de reactivación.

Respuesta de los servicios de emergencia

No se reportaron personas atrapadas ni lesionadas; tampoco daños en viviendas cercanas. La intervención permitió contener el incendio y evitar que se extendiera a otros inmuebles del sector.