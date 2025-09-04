Molestia en Morelos por retraso de directora que dejó a alumnos fuera del plantel

MORELOS, COAHUILA. – Padres de familia del municipio de Morelos manifestaron su inconformidad luego de que la directora de un plantel educativo llegara tarde el pasado miércoles 3 de septiembre , dejando a los estudiantes esperando fuera de las instalaciones antes de poder ingresar a clases.

El hecho fue reportado a través de redes sociales , donde los tutores expresaron su molestia , especialmente por los menores que permanecieron sin supervisión mientras aguardaban la llegada de la responsable del plantel.