Molestia en Morelos por retraso de directora que dejó a alumnos fuera del plantel

MORELOS, COAHUILA. – Padres de familia del municipio de Morelos manifestaron su inconformidad luego de que la directora de un plantel educativo llegara tarde el pasado miércoles 3 de septiembre, dejando a los estudiantes esperando fuera de las instalaciones antes de poder ingresar a clases.
El hecho fue reportado a través de redes sociales, donde los tutores expresaron su molestia, especialmente por los menores que permanecieron sin supervisión mientras aguardaban la llegada de la responsable del plantel.
Algunos padres aprovecharon la situación para cuestionar el desempeño general de la directora, considerando que su gestión no ha sido eficiente. También manifestaron su preocupación por la falta de explicación o justificación oficial respecto al retraso.