Personas con capacidades diferentes visitan oficinas municipales en Villa Unión

VILLA UNIÓN, COAH. – Con el objetivo de fomentar la inclusión y la participación ciudadana , un grupo de personas con discapacidad realizó un recorrido por distintas oficinas y departamentos del Ayuntamiento , con el propósito de conocer de cerca el funcionamiento de los servicios que se ofrecen a la comunidad.

Durante la visita, los participantes interactuaron con personal y ciudadanos que acudían a realizar trámites, lo que les permitió observar el trabajo diario, conocer los servicios disponibles y dialogar sobre sus necesidades y expectativas .