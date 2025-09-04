Contactanos

Coahuila

Personas con capacidades diferentes visitan oficinas municipales en Villa Unión

La actividad promovió la inclusión, el diálogo y el conocimiento de los servicios públicos.

Alberto Ibarra Riojas
Por Alberto Ibarra Riojas - 04 septiembre, 2025 - 11:34 a.m.
VILLA UNIÓN, COAH. – Con el objetivo de fomentar la inclusión y la participación ciudadana, un grupo de personas con discapacidad realizó un recorrido por distintas oficinas y departamentos del Ayuntamiento, con el propósito de conocer de cerca el funcionamiento de los servicios que se ofrecen a la comunidad.

Durante la visita, los participantes interactuaron con personal y ciudadanos que acudían a realizar trámites, lo que les permitió observar el trabajo diario, conocer los servicios disponibles y dialogar sobre sus necesidades y expectativas.

La experiencia resultó enriquecedora para los niños y jóvenes que integran el grupo, quienes valoraron la oportunidad de conocer los procesos administrativos y participar activamente, promoviendo valores de inclusión y transparencia en la gestión de los servicios municipales.

