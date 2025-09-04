Personas con capacidades diferentes visitan oficinas municipales en Villa Unión

VILLA UNIÓN, COAH. – Con el objetivo de fomentar la inclusión y la participación ciudadana, un grupo de personas con discapacidad realizó un recorrido por distintas oficinas y departamentos del Ayuntamiento, con el propósito de conocer de cerca el funcionamiento de los servicios que se ofrecen a la comunidad.
Durante la visita, los participantes interactuaron con personal y ciudadanos que acudían a realizar trámites, lo que les permitió observar el trabajo diario, conocer los servicios disponibles y dialogar sobre sus necesidades y expectativas.
La experiencia resultó enriquecedora para los niños y jóvenes que integran el grupo, quienes valoraron la oportunidad de conocer los procesos administrativos y participar activamente, promoviendo valores de inclusión y transparencia en la gestión de los servicios municipales.