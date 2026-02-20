Rinden homenaje al Ejército Mexicano en Nava

NAVA, COAH.— Con una ceremonia cívica realizada en la explanada municipal, la comunidad de la región Cinco Manantiales recordó el Día del Ejército Mexicano en un acto que reunió a estudiantes, docentes y familias para rendir homenaje a las Fuerzas Armadas y fortalecer los valores patrios.

Alumnos de quinto grado de la Escuela Primaria Emiliano Zapata estuvieron a cargo de los honores a la Bandera y presentaron participaciones alusivas a la fecha, destacando la disciplina, el respeto y el amor a la patria ante decenas de asistentes que se dieron cita en el evento.

Durante la conmemoración se resaltó el papel del Ejército Mexicano como una institución fundamental en la vida del país, reconociendo su labor en tareas de seguridad, apoyo en desastres y servicio a la ciudadanía, en una jornada que fortaleció el sentido de identidad y unidad en la región.