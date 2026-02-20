Contactanos
Rinden homenaje al Ejército Mexicano en Nava

Estudiantes y familias de Cinco Manantiales fortalecen valores patrios en ceremonia cívica.

Por Alberto Ibarra Riojas - 20 febrero, 2026 - 11:51 a.m.
Rinden homenaje al Ejército Mexicano en Nava
      NAVA, COAH.— Con una ceremonia cívica realizada en la explanada municipal, la comunidad de la región Cinco Manantiales recordó el Día del Ejército Mexicano en un acto que reunió a estudiantes, docentes y familias para rendir homenaje a las Fuerzas Armadas y fortalecer los valores patrios.

      La ceremonia cívica reunió a estudiantes y familias en la explanada municipal de Nava.

      Alumnos de quinto grado de la Escuela Primaria Emiliano Zapata estuvieron a cargo de los honores a la Bandera y presentaron participaciones alusivas a la fecha, destacando la disciplina, el respeto y el amor a la patria ante decenas de asistentes que se dieron cita en el evento.

      Alumnos de la Escuela Primaria Emiliano Zapata destacaron valores patrios en sus participaciones.

      Durante la conmemoración se resaltó el papel del Ejército Mexicano como una institución fundamental en la vida del país, reconociendo su labor en tareas de seguridad, apoyo en desastres y servicio a la ciudadanía, en una jornada que fortaleció el sentido de identidad y unidad en la región.

