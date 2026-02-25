Estudiantes y docentes de Nava celebran el Día de la Bandera Mexicana con ceremonias cívicas

Nava, Coah.— En el marco del Día de la Bandera Mexicana, instituciones educativas de la Región Cinco Manantiales realizaron ceremonias cívicas para rendir honores al lábaro patrio, símbolo de identidad, unidad y orgullo nacional.

En Nava, estudiantes de la Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila participaron con respeto y solemnidad, reafirmando el compromiso de mantener vivos los valores cívicos entre la juventud.

Ceremonias cívicas en Nava

Las actividades reunieron a docentes, alumnos y representantes del sector educativo, quienes destacaron la importancia de fortalecer el amor por México desde las aulas, promoviendo el respeto a los símbolos patrios y la identidad nacional como parte esencial de la formación integral.

Asimismo, en la Escuela Primaria José María Flores Rosas se llevó a cabo una ceremonia con motivo del Día del Soldado, donde se reconoció la labor de las mujeres y hombres que integran el Ejército Mexicano.

Reconocimiento al Ejército Mexicano

Durante el acto se resaltó la entrega, disciplina y vocación de servicio de quienes trabajan por la seguridad del país, subrayando la necesidad de fomentar en niñas, niños y jóvenes el respeto a las instituciones y el sentido de responsabilidad social en toda la región.