Contactanos
Coahuila

Arranca campaña de esterilización en Villa Unión

La Campaña de Esterilización busca reducir la población de animales en situación de calle y prevenir enfermedades zoonóticas.

Por Alberto Ibarra Riojas - 25 febrero, 2026 - 11:02 a.m.
Arranca campaña de esterilización en Villa Unión
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

¿Por qué esto es relevante?

    ¿Preguntas y respuestas?

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Villa Unión, Coah.— Con el objetivo de fomentar la salud pública y el respeto a la vida animal, dio inicio la Campaña de Esterilización para perros y gatos en Villa Unión, teniendo como sede las instalaciones de la Asociación Ganadera Local. La jornada busca reducir la población de animales en situación de calle y prevenir enfermedades zoonóticas.

      ¿Qué busca la Campaña de Esterilización?

      La iniciativa promueve la tenencia responsable de mascotas, destacando que la esterilización es un acto de amor y compromiso que contribuye a mejorar la calidad de vida tanto de los animales como de las familias. Además, facilita el acceso a este servicio para que más ciudadanos puedan proteger a sus compañeros de vida.

      Placeholder

      Invitación a la comunidad

      Se informó que aún hay espacios disponibles para quienes deseen participar en la campaña, por lo que se invita a la población a acudir a la brevedad y sumarse a este esfuerzo colectivo que impulsa un municipio más ordenado, saludable y consciente del bienestar animal.

      Únete a nuestro canalArtículos Relacionados