Arranca campaña de esterilización en Villa Unión

Villa Unión, Coah.— Con el objetivo de fomentar la salud pública y el respeto a la vida animal, dio inicio la Campaña de Esterilización para perros y gatos en Villa Unión, teniendo como sede las instalaciones de la Asociación Ganadera Local. La jornada busca reducir la población de animales en situación de calle y prevenir enfermedades zoonóticas.

¿Qué busca la Campaña de Esterilización?

La iniciativa promueve la tenencia responsable de mascotas, destacando que la esterilización es un acto de amor y compromiso que contribuye a mejorar la calidad de vida tanto de los animales como de las familias. Además, facilita el acceso a este servicio para que más ciudadanos puedan proteger a sus compañeros de vida.

Invitación a la comunidad

Se informó que aún hay espacios disponibles para quienes deseen participar en la campaña, por lo que se invita a la población a acudir a la brevedad y sumarse a este esfuerzo colectivo que impulsa un municipio más ordenado, saludable y consciente del bienestar animal.