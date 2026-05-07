Detienen a dos hombres por homicidio de Manuel Lira en Monclova

MONCLOVA, COAH.– La Fiscalía General del Estado logró la captura de dos hombres señalados como presuntos responsables del fallecimiento de Manuel Neftalí Lira Ruiz, interno del centro de rehabilitación "Fe, Esperanza y Amor", caso que causó indignación en Monclova tras revelarse que la víctima murió a consecuencia de una brutal golpiza.

La detención fue realizada por elementos de la Agencia de Investigación Criminal Región Centro, quienes cumplimentaron órdenes de aprehensión giradas por un juez del Distrito Judicial de Monclova por el delito de homicidio calificado.

Los ahora imputados, un trabajador del anexo y un interno, fueron asegurados por agentes del Grupo de Aprehensiones y posteriormente trasladados a las instalaciones del C4, donde quedaron a disposición de la autoridad judicial para continuar con el proceso legal correspondiente.

El caso salió a la luz luego de que inicialmente se intentara manejar la muerte de Manuel Neftalí como un supuesto deceso natural dentro del anexo ubicado en la colonia Óscar Flores Tapia. Sin embargo, la necropsia practicada por especialistas de la Fiscalía reveló múltiples lesiones internas y externas provocadas por severos golpes.

Las investigaciones establecieron que Manuel Neftalí Lira Ruiz, de 41 años, presentaba traumatismo torácico, fractura de esternón, daño pulmonar y diversas contusiones en distintas partes del cuerpo, lesiones que finalmente le provocaron una insuficiencia respiratoria que terminó arrebatándole la vida.

De acuerdo con las autoridades, las indagatorias continúan abiertas para determinar si existen más personas involucradas, incluyendo posibles responsabilidades por omisión dentro del centro de rehabilitación.

El caso generó conmoción en la Región Centro, principalmente después de que trascendiera que Manuel Neftalí tenía apenas unos días internado cuando presuntamente fue sometido a castigos físicos dentro del lugar.