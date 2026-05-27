Ciudadana denuncia presunto intento de asalto afuera de banco en Allende

ALLENDE, COAH. — A través de redes sociales, una ciudadana denunció haber sido víctima de un presunto intento de asalto la mañana de este martes en la zona centro del municipio, luego de acudir a una sucursal bancaria para realizar un depósito.

De acuerdo con la publicación, los hechos ocurrieron alrededor de las 9:00 de la mañana, cuando un joven comenzó a seguirla y observarla de manera sospechosa desde el exterior del banco.

¿Cómo ocurrió el intento de asalto?

Según el testimonio de la afectada, el sujeto se acercó y presuntamente le exigió que entregara el dinero que llevaba consigo; sin embargo, logró ahuyentarlo tras enfrentarlo verbalmente, por lo que el individuo huyó corriendo del lugar.

Acciones de la autoridad

La ciudadana indicó que ya presentó el reporte correspondiente ante la Policía Municipal y aprovechó para exhortar a la población a mantenerse atenta y extremar precauciones al acudir a instituciones bancarias.