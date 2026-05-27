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Coahuila

Mantienen campaña de donaciones médicas para apoyar a familias vulnerables en Morelos

La Dirección de Salud Municipal y el Dispensario Médico continúan recibiendo apoyo ciudadano para atender a pacientes sin seguridad social y personas en situación vulnerable.

Por Alberto Ibarra Riojas - 27 mayo, 2026 - 04:03 p.m.
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      MORELOS, COAH. — Gracias al apoyo de ciudadanos solidarios, la Dirección de Salud Municipal y el Dispensario Médico continúan recibiendo donaciones que son destinadas a pacientes, brigadas de salud y personas en situación vulnerable que requieren atención médica.

      La colaboración de la población ha permitido mantener este tipo de apoyos para familias que no cuentan con seguridad social o atraviesan dificultades económicas para adquirir medicamentos o acudir a consultas particulares.

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      La colaboración ciudadana es fundamental para mantener los apoyos médicos.

      Las donaciones también son utilizadas en jornadas de salud y apoyo a personas albergadas, buscando beneficiar a quienes más lo necesitan dentro de la comunidad de Morelos.

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      Las donaciones se destinan a familias sin seguridad social en Morelos.

      La recepción de apoyos permanece abierta en el módulo de Atención Ciudadana y en las instalaciones del Dispensario Médico, donde se invitó a la ciudadanía a continuar participando en esta campaña de ayuda social.

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