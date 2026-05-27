Mantienen campaña de donaciones médicas para apoyar a familias vulnerables en Morelos

MORELOS, COAH. — Gracias al apoyo de ciudadanos solidarios, la Dirección de Salud Municipal y el Dispensario Médico continúan recibiendo donaciones que son destinadas a pacientes, brigadas de salud y personas en situación vulnerable que requieren atención médica.

La colaboración de la población ha permitido mantener este tipo de apoyos para familias que no cuentan con seguridad social o atraviesan dificultades económicas para adquirir medicamentos o acudir a consultas particulares.

La colaboración ciudadana es fundamental para mantener los apoyos médicos.

Las donaciones también son utilizadas en jornadas de salud y apoyo a personas albergadas, buscando beneficiar a quienes más lo necesitan dentro de la comunidad de Morelos.

Las donaciones se destinan a familias sin seguridad social en Morelos.

La recepción de apoyos permanece abierta en el módulo de Atención Ciudadana y en las instalaciones del Dispensario Médico, donde se invitó a la ciudadanía a continuar participando en esta campaña de ayuda social.