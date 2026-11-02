Identifican a conductor fallecido y dos lesionados tras accidente en carretera Morelos-Nava

MORELOS, Coahuila - Un hombre perdió la vida y dos más resultaron gravemente lesionados tras un accidente automovilístico registrado la mañana del domingo 1 de noviembre de 2026 en la antigua carretera 57, en el tramo Morelos-Nava.

Identificación de la víctima

La víctima fue identificada como Julio César Garza López, de 42 años, quien conducía un Chevrolet Impala blanco, sin placas de circulación. Tras el impacto, quedó prensado entre la estructura del vehículo y fue encontrado sin signos vitales por los cuerpos de emergencia.

En el automovil también viajaban José Domingo Rodríguez Rodríguez Hernández, de 38 años, quien presentó heridas en la región frontal, el labio superior y el antebrazo izquierdo, y Héctor Iván Hernández García, de 43 años, quien sufrió probables fracturas múltiples y fue localizado inconsciente. Ambos recibieron atención prehospitalaria y fueron trasladados a distintos hospitales.

Rescate y atención médica

El reporte del accidente se recibió a las 11:14 de la mañana. Para liberar a los ocupantes, los rescatistas utilizaron equipo hidráulico conocido como las tijeras de la vida y realizaron maniobras de extracción e inmovilización.

La escena quedó bajo resguardo de las autoridades, mientras la Fiscalía General del Estado realiza las investigaciones para determinar las causas del percance.